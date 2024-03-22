На Украине продают квартиру, якобы принадлежащую Сальдо
На Украине выставили на аукцион квартиру в Одессе, якобы принадлежащую Сальдо
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Фонд госимущества (ФГИ) Украины выставил на аукцион две квартиры в Одессе, как утверждается, они принадлежат российскому бизнесмену Михаилу Шелкову и губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, сообщил в пятницу глава фонда Виталий Коваль в своем Telegram-канале.
"ФГИ выставил на продажу квартиры российского олигарха и украинского коллаборанта. Речь идет об активах Михаила Шелкова и Владимира Сальдо, которые находятся в Одессе в Приморском районе, недалеко от пляжа Аркадия. Общая площадь жилья – 175,5 квадратных метра и 128,5 квадратных метра. Стоимость – 7,5 миллиона гривен (191,5 тысячи долларов) и 3,7 миллиона гривен (94,5 тысячи долларов) соответственно", - написал Коваль. По его словам, покупатель обязан будет оплатить также расходы, связанные с подготовкой к продаже объекта и задолженность за коммунальные услуги. Объявления о продаже квартир размещены на сайте Prozorro. Аукционы стартуют 17 апреля.
Служба безопасности Украины в июне прошлого года заявила, что заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову в финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти и изменения госграниц Украины.
В ноябре прошлого года украинские СМИ сообщили, что суд в Одессе заочно приговорил Сальдо к 15 годам тюрьмы с конфискацией, признав его виновным в госизмене.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.