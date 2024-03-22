https://ria.ru/20240322/ukraina-1934959280.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:34

2024-03-22T15:34

2024-03-22T15:34

специальная военная операция на украине

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украина

хмельницкий (город)

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дмитрий песков

дтэк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных областях прозвучал в 15.20 мск. Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, хмельницкий (город), кривой рог, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины