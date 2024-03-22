https://ria.ru/20240322/ukraina-1934891311.html

Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине

Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине - РИА Новости, 22.03.2024

Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине

Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности её граждан и территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:18

2024-03-22T12:18

2024-03-22T12:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности её граждан и территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты". "Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории", — сообщается на сайте со ссылкой на Пескова.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, безопасность