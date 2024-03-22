https://ria.ru/20240322/ukraina-1934891311.html
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине - РИА Новости, 22.03.2024
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине
Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности её граждан и территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:18
2024-03-22T12:18
2024-03-22T12:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности её граждан и территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты". "Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории", — сообщается на сайте со ссылкой на Пескова.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине
Песков: РФ продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее безопасности