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Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 22.03.2024 (обновлено: 12:45 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934891311.html
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине - РИА Новости, 22.03.2024
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине
Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности её граждан и территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:18
2024-03-22T12:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности её граждан и территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты". "Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории", — сообщается на сайте со ссылкой на Пескова.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал, как Россия будет действовать на Украине

Песков: РФ продолжит действовать так, чтобы Украина не угрожала ее безопасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не угрожал безопасности её граждан и территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории", — сообщается на сайте со ссылкой на Пескова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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