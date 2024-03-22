https://ria.ru/20240322/ukraina-1934888038.html
Песков рассказал, что главное для России в конфликте с Украиной
Песков рассказал, что главное для России в конфликте с Украиной - РИА Новости, 22.03.2024
Песков рассказал, что главное для России в конфликте с Украиной
Главное для России — обезопасить людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:11
2024-03-22T12:11
2024-03-22T12:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главное для России — обезопасить людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О чем говорит президент? У нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, что главное для России в конфликте с Украиной
Песков: важно обезопасить людей на территориях, де-факто оккупированных Киевом
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главное для России — обезопасить людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"О чем говорит президент? У нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой