https://ria.ru/20240322/ukraina-1934888038.html

Песков рассказал, что главное для России в конфликте с Украиной

Песков рассказал, что главное для России в конфликте с Украиной - РИА Новости, 22.03.2024

Песков рассказал, что главное для России в конфликте с Украиной

Главное для России — обезопасить людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:11

2024-03-22T12:11

2024-03-22T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главное для России — обезопасить людей на территориях, которые де-факто оккупированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О чем говорит президент? У нас появились четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин