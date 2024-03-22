На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области
"Укрзализниця" сообщила о перебоях в движении поездов в Харьковской области
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что в пятницу после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов, электропоезда будут курсировать с помощью тепловозов, обесточен вокзал.
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"В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Харьковский вокзал переведен на резервное питание.
Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.