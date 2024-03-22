https://ria.ru/20240322/ukraina-1934857551.html

На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области

На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2024

На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что в пятницу после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:57

2024-03-22T09:57

2024-03-22T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

украинская железная дорога

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/79/1547617912_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_c8e7b4b4f8c4d1379f8cbaef87188517.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что в пятницу после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов, электропоезда будут курсировать с помощью тепловозов, обесточен вокзал. "В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой", - говорится в сообщении.Уточняется, что Харьковский вокзал переведен на резервное питание. Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьковская область, украинская железная дорога, вооруженные силы украины