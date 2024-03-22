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На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2024
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09:57 22.03.2024 (обновлено: 09:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934857551.html
На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области
На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2024
На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что в пятницу после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:57
2024-03-22T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
украинская железная дорога
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что в пятницу после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов, электропоезда будут курсировать с помощью тепловозов, обесточен вокзал. "В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой", - говорится в сообщении.Уточняется, что Харьковский вокзал переведен на резервное питание. Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, харьковская область, украинская железная дорога, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о перебоях в движении поездов в Харьковской области

"Укрзализниця" сообщила о перебоях в движении поездов в Харьковской области

© AFP 2024 / Sergey BobokПолицейские на железнодорожных путях в Харькове
Полицейские на железнодорожных путях в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AFP 2024 / Sergey Bobok
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что в пятницу после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов, электропоезда будут курсировать с помощью тепловозов, обесточен вокзал.
«
"В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Харьковский вокзал переведен на резервное питание.
Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьУкраинская железная дорогаВооруженные силы Украины
 
 
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