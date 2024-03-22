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В Китае заявили о приоритете мирного урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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06:41 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934837088.html
В Китае заявили о приоритете мирного урегулирования кризиса на Украине
В Китае заявили о приоритете мирного урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 22.03.2024
В Китае заявили о приоритете мирного урегулирования кризиса на Украине
Первоочередной задачей является восстановление мира, заявил на посвященной урегулированию украинского кризиса пресс-конференции в пятницу специальный... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:41
2024-03-22T06:41
в мире
украина
россия
китай
ли хуэй
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Первоочередной задачей является восстановление мира, заявил на посвященной урегулированию украинского кризиса пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", - сказал Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса. Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240322/kitay-1934836153.html
https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
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в мире, украина, россия, китай, ли хуэй
В мире, Украина, Россия, Китай, Ли Хуэй
В Китае заявили о приоритете мирного урегулирования кризиса на Украине

Ли Хуэй: урегулирование кризиса на Украине остается первоочередной задачей

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Первоочередной задачей является восстановление мира, заявил на посвященной урегулированию украинского кризиса пресс-конференции в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
"Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", - сказал Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной завершившемуся европейскому турне спецпосланника, направленному на поиск политических решений украинского кризиса.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Китае прокомментировали возможность переговоров по Украине
06:20
Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Позднее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Китай заявил, что может обеспечить условия для переговоров России и Украины
15 марта, 22:53
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
28 февраля, 10:23
 
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