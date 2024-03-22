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На Украине этого не помнят. Что вошло в беспрецедентный договор с Россией - РИА Новости, 22.03.2024
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08:00 22.03.2024 (обновлено: 14:21 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934759232.html
На Украине этого не помнят. Что вошло в беспрецедентный договор с Россией
На Украине этого не помнят. Что вошло в беспрецедентный договор с Россией - РИА Новости, 22.03.2024
На Украине этого не помнят. Что вошло в беспрецедентный договор с Россией
Завершающий этап вхождения Войска Запорожского в состав Русского царства — подписание Мартовских статей. Этот уникальный документ стал одним из символов... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:00
2024-03-22T14:21
россия
москва
украина
иван мазепа
богдан хмельницкий
петр i
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Завершающий этап вхождения Войска Запорожского в состав Русского царства — подписание Мартовских статей. Этот уникальный документ стал одним из символов единства России и Украины. Чем он знаменателен — в материале РИА Новости.Особое подданствоВ январе 1654-го на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким принесло присягу царю Алексею Михайловичу. После этого начали обсуждать условия перехода территорий Левобережья под контроль Русского царства.Казаки подготовили 23 "просительные статьи". И 22 марта 1654 года послы во главе с войсковым судьей Самойло Зарудным и переяславcким полковником Павлом Тетерей передали этот документ русскому государю как проект соглашения."Под руку царя — именно так звучала юридическая формулировка — отходила не вся Украина, а Войско Запорожское. Но это, несомненно, была большая часть территорий", — отмечает в беседе с РИА Новости военный историк Клим Жуков.Однако говорить о вассальной зависимости в этом контексте не совсем правильно, уточняет историк. В исходном письме Богдана Хмельницкого и тексте Переяславской рады речь идет о подданстве, причем с определенными оговорками.Документ подписали 27 марта 1654 года. Царь вместе с боярством согласился сохранить выборность гетмана и генеральной старшины, самостоятельность войсковых судов, а также права и "вольности" казаков, мещан и православного духовенства. Численность реестровых казаков по просьбе запорожцев устанавливалась в 60 тысяч.Споры вызвал вопрос налогового сбора. В итоге его оставили в ведении местных властей, но под контролем царских представителей. Гетман по-прежнему имел право самостоятельно принимать и отпускать всех иностранных послов, кроме польских и турецких. При этом его обязывали докладывать Москве о содержании переговоров и задерживать прибывших с враждебными России намерениями дипломатов.На случай войны Запорожское войско должно было выступить на стороне России против Речи Посполитой и Крымского ханства. Примечательно, что делами казачьей окраины со стороны Москвы занимался Посольский приказ."Общались с Войском Запорожским, как с другим государством, — факт более чем показательный. Однако нужно отвлечься от современного понимания терминов, потому что это учреждение нельзя считать полноценным аналогом министерства иностранных дел. Кроме функции МИДа, посольский приказ занимался делами Сибири и ведал гостиницами. То есть это ведомство могло быстро и оперативно сноситься с какими-то отдаленными территориями, необязательно иностранными", — объясняет Жуков.Условия и некоторые аспекты взаимоотношений Войска Запорожского с Москвой дополнялись. По условиям Переяславских статей 1659 года в Киеве, Переяславе, Чернигове, Нежине, Брацлаве и Умани размещались царские гарнизоны. Казаки обязывались выступать на "государеву службу" по первому требованию.Московские статьи 1665-го расширили административные и судебные полномочия царских воевод, а также увеличили численность русских войск в Малороссии. Согласно Коломакскому договору 1687 года, подчеркивалась царская власть на Левобережной Украине.Как у ГоголяКазачеству отвели важную роль в Северной войне 1700-1721 годов. В то время Войско Запорожское возглавил Иван Мазепа, исправно служивший царю на протяжении 20 лет. Личная симпатия Петра I к гетману не позволила разглядеть предательские намерения сподвижника."Измену Мазепы царь, видимо, воспринял на личном уровне чрезвычайно тяжело — более обласканного властью человека, чем гетман, в империи было найти сложно. Однако он выбрал сторону, как ему показалось, более выгодную — шведского короля Карла XII", — напоминает Жуков.После подавления восстания Мазепы и разгрома войска Карла под Полтавой самостийность казачьих земель начала сворачиваться. По итогам Русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крымское ханство получило независимость и покровительство России. Сечь перестала быть форпостом против турецкой и крымской агрессии.Вдобавок на территории единого централизованного государства с абсолютной монархией нельзя было терпеть самостоятельные войсковые образования, которые могли по собственной воле устраивать набеги или склоки между полками.Запорожское войско ликвидировали, сечевые земли раздали помещикам. Многие казаки бежали в турецкие владения в Добруджу, где основали Задунайскую Сечь. В 1787-м часть бывших запорожцев в пограничных районах на реке Южный Буг образовала Черноморское казачество.Административно-территориальное деление запорожской Гетманщины сохранялось вплоть до 1782-го, когда вступило в силу общее положение о губерниях, упразднившее сотенно-полковое устройство."Об этом еще Николай Васильевич Гоголь писал в "Ночи перед Рождеством". Кузнец Вакула на черте улетает в Санкт-Петербург и там наблюдает прибытие запорожцев к "матушке Екатерине". Послы говорят: "Мамо, мамо, не вели нас в драгуны переписывать". В художественной форме это очень точно отражено", — отмечает историк.Сила в единствеПереяславская рада и Мартовские статьи стали большой политической победой Богдана Хмельницкого и принесли выгоду как Запорожскому войску, так и укрепляющемуся Русскому царству."Если посмотреть с глубокой ретроспективой, то это, безусловно, одно из выдающихся событий в российской истории. Люди, говорящие примерно на одном языке, схожей культуры и — очень важно — общего прошлого, оказались в едином большом государстве, которое заявило о себе на международной арене как нечто целое. Начиная с XVIII века страна превратилась в полном смысле в мировую державу", — заключает Клим Жуков.История России не была бы такой, какой мы ее знаем, если бы не состоялось объединение русских и украинских земель. Самостийники и националисты по-разному толкуют опыт Запорожского казачества. Тем не менее он показывает, что единство братских народов не только возможно, но и вполне оправданно.
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россия, москва, украина, иван мазепа, богдан хмельницкий, петр i
Россия, Москва, Украина, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Петр I
На Украине этого не помнят. Что вошло в беспрецедентный договор с Россией

Триста семьдесят лет назад царю Алексею Михайловичу вручили Мартовские статьи

© РИА Новости / Олег Макаров | Перейти в медиабанкВид на Днепр
Вид на Днепр - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Олег Макаров
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Завершающий этап вхождения Войска Запорожского в состав Русского царства — подписание Мартовских статей. Этот уникальный документ стал одним из символов единства России и Украины. Чем он знаменателен — в материале РИА Новости.

Особое подданство

В январе 1654-го на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким принесло присягу царю Алексею Михайловичу. После этого начали обсуждать условия перехода территорий Левобережья под контроль Русского царства.
© РИА Новости / Г. Галин | Перейти в медиабанкПортрет Богдана Хмельницкого работы художника Михаила Хмелько
Портрет Богдана Хмельницкого работы художника Михаила Хмелько - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Г. Галин
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Портрет Богдана Хмельницкого работы художника Михаила Хмелько
Казаки подготовили 23 "просительные статьи". И 22 марта 1654 года послы во главе с войсковым судьей Самойло Зарудным и переяславcким полковником Павлом Тетерей передали этот документ русскому государю как проект соглашения.
"Под руку царя — именно так звучала юридическая формулировка — отходила не вся Украина, а Войско Запорожское. Но это, несомненно, была большая часть территорий", — отмечает в беседе с РИА Новости военный историк Клим Жуков.
Однако говорить о вассальной зависимости в этом контексте не совсем правильно, уточняет историк. В исходном письме Богдана Хмельницкого и тексте Переяславской рады речь идет о подданстве, причем с определенными оговорками.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкЦарь Алексей Михайлович
Царь Алексей Михайлович - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Царь Алексей Михайлович
Документ подписали 27 марта 1654 года. Царь вместе с боярством согласился сохранить выборность гетмана и генеральной старшины, самостоятельность войсковых судов, а также права и "вольности" казаков, мещан и православного духовенства. Численность реестровых казаков по просьбе запорожцев устанавливалась в 60 тысяч.
Споры вызвал вопрос налогового сбора. В итоге его оставили в ведении местных властей, но под контролем царских представителей. Гетман по-прежнему имел право самостоятельно принимать и отпускать всех иностранных послов, кроме польских и турецких. При этом его обязывали докладывать Москве о содержании переговоров и задерживать прибывших с враждебными России намерениями дипломатов.
На случай войны Запорожское войско должно было выступить на стороне России против Речи Посполитой и Крымского ханства. Примечательно, что делами казачьей окраины со стороны Москвы занимался Посольский приказ.
© РИА Новости / Алексей Бушкин | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", Илья Репин, 1880-1891 годы
Репродукция картины Запорожцы пишут письмо турецкому султану, художник Илья Репин, 1880-1891 год - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Бушкин
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Репродукция картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", Илья Репин, 1880-1891 годы
"Общались с Войском Запорожским, как с другим государством, — факт более чем показательный. Однако нужно отвлечься от современного понимания терминов, потому что это учреждение нельзя считать полноценным аналогом министерства иностранных дел. Кроме функции МИДа, посольский приказ занимался делами Сибири и ведал гостиницами. То есть это ведомство могло быстро и оперативно сноситься с какими-то отдаленными территориями, необязательно иностранными", — объясняет Жуков.
Условия и некоторые аспекты взаимоотношений Войска Запорожского с Москвой дополнялись. По условиям Переяславских статей 1659 года в Киеве, Переяславе, Чернигове, Нежине, Брацлаве и Умани размещались царские гарнизоны. Казаки обязывались выступать на "государеву службу" по первому требованию.
Московские статьи 1665-го расширили административные и судебные полномочия царских воевод, а также увеличили численность русских войск в Малороссии. Согласно Коломакскому договору 1687 года, подчеркивалась царская власть на Левобережной Украине.
© Public domain Картина Алексея Кившенко "Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины", 1880 год
Картина Алексея Кившенко Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины. 1880 год
© Public domain
Картина Алексея Кившенко "Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины", 1880 год

Как у Гоголя

Казачеству отвели важную роль в Северной войне 1700-1721 годов. В то время Войско Запорожское возглавил Иван Мазепа, исправно служивший царю на протяжении 20 лет. Личная симпатия Петра I к гетману не позволила разглядеть предательские намерения сподвижника.
"Измену Мазепы царь, видимо, воспринял на личном уровне чрезвычайно тяжело — более обласканного властью человека, чем гетман, в империи было найти сложно. Однако он выбрал сторону, как ему показалось, более выгодную — шведского короля Карла XII", — напоминает Жуков.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Жан-Марка Натье "Портрет Петра Первого". Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Репродукция картины Жан-Марка Натье Портрет Петра Первого. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости
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Репродукция картины Жан-Марка Натье "Портрет Петра Первого". Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
После подавления восстания Мазепы и разгрома войска Карла под Полтавой самостийность казачьих земель начала сворачиваться. По итогам Русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крымское ханство получило независимость и покровительство России. Сечь перестала быть форпостом против турецкой и крымской агрессии.
Вдобавок на территории единого централизованного государства с абсолютной монархией нельзя было терпеть самостоятельные войсковые образования, которые могли по собственной воле устраивать набеги или склоки между полками.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГравюра "И. С. Мазепа"
Гравюра И.С. Мазепа - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Гравюра "И. С. Мазепа"
Запорожское войско ликвидировали, сечевые земли раздали помещикам. Многие казаки бежали в турецкие владения в Добруджу, где основали Задунайскую Сечь. В 1787-м часть бывших запорожцев в пограничных районах на реке Южный Буг образовала Черноморское казачество.
Административно-территориальное деление запорожской Гетманщины сохранялось вплоть до 1782-го, когда вступило в силу общее положение о губерниях, упразднившее сотенно-полковое устройство.
"Об этом еще Николай Васильевич Гоголь писал в "Ночи перед Рождеством". Кузнец Вакула на черте улетает в Санкт-Петербург и там наблюдает прибытие запорожцев к "матушке Екатерине". Послы говорят: "Мамо, мамо, не вели нас в драгуны переписывать". В художественной форме это очень точно отражено", — отмечает историк.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкРепродукция портрета императрицы Екатерины II работы неизвестного художника конца XVIII века
Репродукция портрета императрицы Екатерины Второй работы неизвестного художника конца 18-го века - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Репродукция портрета императрицы Екатерины II работы неизвестного художника конца XVIII века

Сила в единстве

Переяславская рада и Мартовские статьи стали большой политической победой Богдана Хмельницкого и принесли выгоду как Запорожскому войску, так и укрепляющемуся Русскому царству.
"Если посмотреть с глубокой ретроспективой, то это, безусловно, одно из выдающихся событий в российской истории. Люди, говорящие примерно на одном языке, схожей культуры и — очень важно — общего прошлого, оказались в едином большом государстве, которое заявило о себе на международной арене как нечто целое. Начиная с XVIII века страна превратилась в полном смысле в мировую державу", — заключает Клим Жуков.
История России не была бы такой, какой мы ее знаем, если бы не состоялось объединение русских и украинских земель. Самостийники и националисты по-разному толкуют опыт Запорожского казачества. Тем не менее он показывает, что единство братских народов не только возможно, но и вполне оправданно.
 
РоссияМоскваУкраинаИван МазепаБогдан ХмельницкийПетр I
 
 
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