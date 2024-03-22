На Украине этого не помнят. Что вошло в беспрецедентный договор с Россией
Триста семьдесят лет назад царю Алексею Михайловичу вручили Мартовские статьи
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Завершающий этап вхождения Войска Запорожского в состав Русского царства — подписание Мартовских статей. Этот уникальный документ стал одним из символов единства России и Украины. Чем он знаменателен — в материале РИА Новости.
Особое подданство
В январе 1654-го на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким принесло присягу царю Алексею Михайловичу. После этого начали обсуждать условия перехода территорий Левобережья под контроль Русского царства.
© РИА Новости / Г. Галин | Перейти в медиабанкПортрет Богдана Хмельницкого работы художника Михаила Хмелько
Портрет Богдана Хмельницкого работы художника Михаила Хмелько
Казаки подготовили 23 "просительные статьи". И 22 марта 1654 года послы во главе с войсковым судьей Самойло Зарудным и переяславcким полковником Павлом Тетерей передали этот документ русскому государю как проект соглашения.
"Под руку царя — именно так звучала юридическая формулировка — отходила не вся Украина, а Войско Запорожское. Но это, несомненно, была большая часть территорий", — отмечает в беседе с РИА Новости военный историк Клим Жуков.
Однако говорить о вассальной зависимости в этом контексте не совсем правильно, уточняет историк. В исходном письме Богдана Хмельницкого и тексте Переяславской рады речь идет о подданстве, причем с определенными оговорками.
Царь Алексей Михайлович
Документ подписали 27 марта 1654 года. Царь вместе с боярством согласился сохранить выборность гетмана и генеральной старшины, самостоятельность войсковых судов, а также права и "вольности" казаков, мещан и православного духовенства. Численность реестровых казаков по просьбе запорожцев устанавливалась в 60 тысяч.
Споры вызвал вопрос налогового сбора. В итоге его оставили в ведении местных властей, но под контролем царских представителей. Гетман по-прежнему имел право самостоятельно принимать и отпускать всех иностранных послов, кроме польских и турецких. При этом его обязывали докладывать Москве о содержании переговоров и задерживать прибывших с враждебными России намерениями дипломатов.
На случай войны Запорожское войско должно было выступить на стороне России против Речи Посполитой и Крымского ханства. Примечательно, что делами казачьей окраины со стороны Москвы занимался Посольский приказ.
© РИА Новости / Алексей Бушкин | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", Илья Репин, 1880-1891 годы
Репродукция картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", Илья Репин, 1880-1891 годы
"Общались с Войском Запорожским, как с другим государством, — факт более чем показательный. Однако нужно отвлечься от современного понимания терминов, потому что это учреждение нельзя считать полноценным аналогом министерства иностранных дел. Кроме функции МИДа, посольский приказ занимался делами Сибири и ведал гостиницами. То есть это ведомство могло быстро и оперативно сноситься с какими-то отдаленными территориями, необязательно иностранными", — объясняет Жуков.
Условия и некоторые аспекты взаимоотношений Войска Запорожского с Москвой дополнялись. По условиям Переяславских статей 1659 года в Киеве, Переяславе, Чернигове, Нежине, Брацлаве и Умани размещались царские гарнизоны. Казаки обязывались выступать на "государеву службу" по первому требованию.
Московские статьи 1665-го расширили административные и судебные полномочия царских воевод, а также увеличили численность русских войск в Малороссии. Согласно Коломакскому договору 1687 года, подчеркивалась царская власть на Левобережной Украине.
© Public domain Картина Алексея Кившенко "Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины", 1880 год
© Public domain
Картина Алексея Кившенко "Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины", 1880 год
Как у Гоголя
Казачеству отвели важную роль в Северной войне 1700-1721 годов. В то время Войско Запорожское возглавил Иван Мазепа, исправно служивший царю на протяжении 20 лет. Личная симпатия Петра I к гетману не позволила разглядеть предательские намерения сподвижника.
"Измену Мазепы царь, видимо, воспринял на личном уровне чрезвычайно тяжело — более обласканного властью человека, чем гетман, в империи было найти сложно. Однако он выбрал сторону, как ему показалось, более выгодную — шведского короля Карла XII", — напоминает Жуков.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Жан-Марка Натье "Портрет Петра Первого". Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Репродукция картины Жан-Марка Натье "Портрет Петра Первого". Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
После подавления восстания Мазепы и разгрома войска Карла под Полтавой самостийность казачьих земель начала сворачиваться. По итогам Русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крымское ханство получило независимость и покровительство России. Сечь перестала быть форпостом против турецкой и крымской агрессии.
Вдобавок на территории единого централизованного государства с абсолютной монархией нельзя было терпеть самостоятельные войсковые образования, которые могли по собственной воле устраивать набеги или склоки между полками.
Гравюра "И. С. Мазепа"
Запорожское войско ликвидировали, сечевые земли раздали помещикам. Многие казаки бежали в турецкие владения в Добруджу, где основали Задунайскую Сечь. В 1787-м часть бывших запорожцев в пограничных районах на реке Южный Буг образовала Черноморское казачество.
Административно-территориальное деление запорожской Гетманщины сохранялось вплоть до 1782-го, когда вступило в силу общее положение о губерниях, упразднившее сотенно-полковое устройство.
"Об этом еще Николай Васильевич Гоголь писал в "Ночи перед Рождеством". Кузнец Вакула на черте улетает в Санкт-Петербург и там наблюдает прибытие запорожцев к "матушке Екатерине". Послы говорят: "Мамо, мамо, не вели нас в драгуны переписывать". В художественной форме это очень точно отражено", — отмечает историк.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкРепродукция портрета императрицы Екатерины II работы неизвестного художника конца XVIII века
Репродукция портрета императрицы Екатерины II работы неизвестного художника конца XVIII века
Сила в единстве
Переяславская рада и Мартовские статьи стали большой политической победой Богдана Хмельницкого и принесли выгоду как Запорожскому войску, так и укрепляющемуся Русскому царству.
"Если посмотреть с глубокой ретроспективой, то это, безусловно, одно из выдающихся событий в российской истории. Люди, говорящие примерно на одном языке, схожей культуры и — очень важно — общего прошлого, оказались в едином большом государстве, которое заявило о себе на международной арене как нечто целое. Начиная с XVIII века страна превратилась в полном смысле в мировую державу", — заключает Клим Жуков.
История России не была бы такой, какой мы ее знаем, если бы не состоялось объединение русских и украинских земель. Самостийники и националисты по-разному толкуют опыт Запорожского казачества. Тем не менее он показывает, что единство братских народов не только возможно, но и вполне оправданно.