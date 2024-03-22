https://ria.ru/20240322/udary-1934967572.html

Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины

Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины

Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил РИА Новости, что ударами по энергетической системе Украины после окончания сезона холодов российская сторона... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:01

2024-03-22T16:01

2024-03-22T16:01

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил РИА Новости, что ударами по энергетической системе Украины после окончания сезона холодов российская сторона демонстрирует, что не воюет с украинским народом. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. "Символично, что массированные точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия нанесла весной, когда уже холодов не прогнозируется. Это говорит о том, что Россия не воюет с украинским народом. Россия своими методами войны демонстрирует, что нацелена на борьбу с националистическим киевским режимом и уничтожение военно-промышленного комплекса противника", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, массированные удары возобновились также на фоне заявлений о возможной отправке на Украину войск стран-членов НАТО и строительства на ее территории западными корпорациями военно-промышленных предприятий. "Любой завод будет стоять и работать там, где есть энергетика и нет опасности для его уничтожения. Но киевские власти и их западные партнеры должны осознать, что для России в рамках специальной военной операции - любой военный завод на территории, подконтрольной Зеленскому, является законной целью", - отметил эксперт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html

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