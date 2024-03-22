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Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/udary-1934967572.html
Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины
Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины - РИА Новости, 22.03.2024
Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины
Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил РИА Новости, что ударами по энергетической системе Украины после окончания сезона холодов российская сторона... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:01
2024-03-22T16:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил РИА Новости, что ударами по энергетической системе Украины после окончания сезона холодов российская сторона демонстрирует, что не воюет с украинским народом. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. "Символично, что массированные точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия нанесла весной, когда уже холодов не прогнозируется. Это говорит о том, что Россия не воюет с украинским народом. Россия своими методами войны демонстрирует, что нацелена на борьбу с националистическим киевским режимом и уничтожение военно-промышленного комплекса противника", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, массированные удары возобновились также на фоне заявлений о возможной отправке на Украину войск стран-членов НАТО и строительства на ее территории западными корпорациями военно-промышленных предприятий. "Любой завод будет стоять и работать там, где есть энергетика и нет опасности для его уничтожения. Но киевские власти и их западные партнеры должны осознать, что для России в рамках специальной военной операции - любой военный завод на территории, подконтрольной Зеленскому, является законной целью", - отметил эксперт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934880492.html
https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html
https://ria.ru/20240322/udar-1934870822.html
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россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
Эксперт указал на символизм ударов по энергосистеме Украины

Эксперт Батурин указал на символизм ударов ВС РФ по энергосистеме Украины

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил РИА Новости, что ударами по энергетической системе Украины после окончания сезона холодов российская сторона демонстрирует, что не воюет с украинским народом.
Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Украинские власти в свою очередь заявили, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В ДНР раскрыли, чего лишилась Украина после ударов России
Вчера, 11:38
"Символично, что массированные точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия нанесла весной, когда уже холодов не прогнозируется. Это говорит о том, что Россия не воюет с украинским народом. Россия своими методами войны демонстрирует, что нацелена на борьбу с националистическим киевским режимом и уничтожение военно-промышленного комплекса противника", - сказал Батурин РИА Новости.
По его словам, массированные удары возобновились также на фоне заявлений о возможной отправке на Украину войск стран-членов НАТО и строительства на ее территории западными корпорациями военно-промышленных предприятий.
"Любой завод будет стоять и работать там, где есть энергетика и нет опасности для его уничтожения. Но киевские власти и их западные партнеры должны осознать, что для России в рамках специальной военной операции - любой военный завод на территории, подконтрольной Зеленскому, является законной целью", - отметил эксперт.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Вчера, 10:35
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Критическое состояние". В Госдуме отреагировали на удар по ДнепроГЭС
Вчера, 11:06
 
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