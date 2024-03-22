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Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"

Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о событиях в "Крокус сити холле", заявил, что нападавшие и те, кто за ними стоит, будут найдены. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:29

2024-03-22T21:29

2024-03-22T23:24

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

россия

москва

андрей картаполов

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о событиях в "Крокус сити холле", заявил, что нападавшие и те, кто за ними стоит, будут найдены."Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в "Крокус сити холле", но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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