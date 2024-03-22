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Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:29 22.03.2024 (обновлено: 23:24 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ubiytsy-1935053411.html
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о событиях в "Крокус сити холле", заявил, что нападавшие и те, кто за ними стоит, будут найдены. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:29
2024-03-22T23:24
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
россия
москва
андрей картаполов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о событиях в "Крокус сити холле", заявил, что нападавшие и те, кто за ними стоит, будут найдены."Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в "Крокус сити холле", но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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крокус сити холл, происшествия, красногорск, россия, москва, андрей картаполов
Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Россия, Москва, Андрей Картаполов
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"

Картаполов: найдем и убийц людей в "Крокус сити холле", и тех, кто за ними стоит

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о событиях в "Крокус сити холле", заявил, что нападавшие и те, кто за ними стоит, будут найдены.
«
"Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в "Крокус сити холле", но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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