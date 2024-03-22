https://ria.ru/20240322/ubiytsy-1935053411.html
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о событиях в "Крокус сити холле", заявил, что нападавшие и те, кто за ними стоит, будут найдены. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:29
2024-03-22T21:29
2024-03-22T23:24
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
россия
москва
андрей картаполов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_0:102:2954:1764_1920x0_80_0_0_dd7a4b045c3597b043fb10a20fa25d3d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о событиях в "Крокус сити холле", заявил, что нападавшие и те, кто за ними стоит, будут найдены."Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в "Крокус сити холле", но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
красногорск
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0e09037c82514de9cd6b8de3caa80eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, происшествия, красногорск, россия, москва, андрей картаполов
Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Россия, Москва, Андрей Картаполов
Картаполов отреагировал на убийство людей в "Крокус Сити Холле"
Картаполов: найдем и убийц людей в "Крокус сити холле", и тех, кто за ними стоит