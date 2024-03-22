https://ria.ru/20240322/ubiystvo-1935039149.html

В Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой

В Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой - РИА Новости, 22.03.2024

В Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой

Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины мужчиной, который после совершения преступления покончил с собой. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:40

2024-03-22T20:40

2024-03-22T20:44

происшествия

оренбургская область

россия

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УФА, 22 мар - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины мужчиной, который после совершения преступления покончил с собой. "Следственные органы области работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело об убийстве", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, комментируя трагедию. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в оренбургском поселке Первомайский правоохранитель убил учительницу и покончил собой. По данным издания, причиной убийства стал отказ женщины бросить семью и жить с ним.

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910445361.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, россия