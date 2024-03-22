https://ria.ru/20240322/tsentrobank-1934952808.html
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина
Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:21
2024-03-22T15:21
2024-03-22T15:31
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина
Набиуллина: Центробанк находится в постоянной готовности к новым санкциям
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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