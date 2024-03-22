Рейтинг@Mail.ru
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 22.03.2024 (обновлено: 15:31 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/tsentrobank-1934952808.html
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина
Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:21
2024-03-22T15:31
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884018950_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d4e633fa541739a09ed0954b864060b6.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884018950_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_d23337743c2e02452d0113e6229921ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина

Набиуллина: Центробанк находится в постоянной готовности к новым санкциям

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Здание Банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Набиуллина оценила эффект от декабрьских санкций США
30 января, 07:37
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала