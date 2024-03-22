https://ria.ru/20240322/tsentrobank-1934952808.html

Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина

Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024

Центробанк готов к новым санкциям, заявила Набиуллина

Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:21

2024-03-22T15:21

2024-03-22T15:31

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям, рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры. Такие меры предварительно, конечно, обсуждаются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.

https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина