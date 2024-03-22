https://ria.ru/20240322/trevoga-1935026815.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой областях Украины,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:23
2024-03-22T19:23
2024-03-22T19:23
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым в 18.47 мск сигнал тревоги прозвучал в Сумской и Харьковской, позднее около 19.10 мск в остальных регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу