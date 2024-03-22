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Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе"
Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе"
Саудовская Аравия решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и подтверждает необходимость борьбы со всеми формами экстремизма, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:18
2024-03-22T23:18
2024-03-22T23:30
теракт в "крокус сити холле"
саудовская аравия
происшествия
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и подтверждает необходимость борьбы со всеми формами экстремизма, говорится в заявлении МИД королевства, распространенном в пятницу Саудовским агентством новостей SPA."Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает вооруженное террористической нападение в "Крокус сити холле" в городе Красногорске, в результате которого погибли и были ранены люди. Королевство подтверждает необходимость бороться со всеми формами экстремизма и терроризма", - отметили в министерстве.Саудовский МИД пожелал России "мира и оставаться в безопасности", выразив соболезнования "родным жертв теракта, правительству России и ее народу".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.
На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших.
Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
2024-03-22T23:18
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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саудовская аравия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Саудовская Аравия, Происшествия
Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе"
Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе Сети Холле" в Подмосковье
ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и подтверждает необходимость борьбы со всеми формами экстремизма, говорится в заявлении МИД королевства, распространенном в пятницу Саудовским агентством новостей SPA.
"Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает вооруженное террористической нападение в "Крокус сити холле" в городе Красногорске, в результате которого погибли и были ранены люди. Королевство подтверждает необходимость бороться со всеми формами экстремизма и терроризма", - отметили в министерстве.
Саудовский МИД пожелал России "мира и оставаться в безопасности", выразив соболезнования "родным жертв теракта, правительству России и ее народу".
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.