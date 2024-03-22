https://ria.ru/20240322/terkat-1935097770.html

Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе"

Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Саудовская Аравия осудила теракт в "Крокусе"

Саудовская Аравия решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и подтверждает необходимость борьбы со всеми формами экстремизма, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:18

2024-03-22T23:18

2024-03-22T23:30

теракт в "крокус сити холле"

саудовская аравия

происшествия

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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и подтверждает необходимость борьбы со всеми формами экстремизма, говорится в заявлении МИД королевства, распространенном в пятницу Саудовским агентством новостей SPA."Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает вооруженное террористической нападение в "Крокус сити холле" в городе Красногорске, в результате которого погибли и были ранены люди. Королевство подтверждает необходимость бороться со всеми формами экстремизма и терроризма", - отметили в министерстве.Саудовский МИД пожелал России "мира и оставаться в безопасности", выразив соболезнования "родным жертв теракта, правительству России и ее народу".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

саудовская аравия

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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-22T23:18 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саудовская аравия, происшествия