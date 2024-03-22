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ЦАР осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

ЦАР осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

ЦАР осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Центральноафриканская Республика (ЦАР) осуждает "подлый" теракт в подмосковном "Крокусе", заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:41

2024-03-22T23:41

2024-03-22T23:51

теракт в "крокус сити холле"

цар

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Центральноафриканская Республика (ЦАР) осуждает "подлый" теракт в подмосковном "Крокусе", заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро."Центральноафриканская Республика может лишь осудить это террористическое нападение. За это должны понести суровое наказание… Я желаю, чтобы Россия сурово наказала тех, кто совершил это подлое нападение", - сказал Биро.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T23:41 true PT0M33S

Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:41 true PT0M11S

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цар, крокус сити холл, крокус, происшествия, дмитрий песков, владимир путин, россия