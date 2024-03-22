https://ria.ru/20240322/terakt-1935106399.html

Попова выразила соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле"

Попова выразила соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Попова выразила соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:37

2024-03-22T23:37

2024-03-22T23:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус сити холл

анна попова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии", - говорится в сообщении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:37 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, крокус сити холл, анна попова