https://ria.ru/20240322/terakt-1935103467.html

МЧС открыло телефон горячей линии для помощи из-за теракта в "Крокусе"

МЧС открыло телефон горячей линии для помощи из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

МЧС открыло телефон горячей линии для помощи из-за теракта в "Крокусе"

МЧС России открыло горячую линию для телефонных звонков из-за трагедии в подмосковном комплексе "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:31

2024-03-22T23:31

2024-03-22T23:35

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МЧС России открыло горячую линию для телефонных звонков из-за трагедии в подмосковном комплексе "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале ведомства."В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи, в связи с трагическими событиями в Московской области, в МЧС России открыт телефон "горячей линии": 8-800-775-17-17", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета тушение 2024-03-22T23:31 true PT0M17S

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T23:31 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин