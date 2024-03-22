https://ria.ru/20240322/terakt-1935103164.html

Мирошник призвал осудить теракт в "Крокусе" на площадке ОБСЕ

Мирошник призвал осудить теракт в "Крокусе" на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 22.03.2024

Мирошник призвал осудить теракт в "Крокусе" на площадке ОБСЕ

Теракт в "Крокус сити холле" должен быть осужден в ОБСЕ и других международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:31

2024-03-22T23:31

2024-03-22T23:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

родион мирошник

крокус

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" должен быть осужден в ОБСЕ и других международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "…Это недопустимо, это неприемлемо и это должно быть осуждено на всех возможных площадках, которые есть. Кроме Совбеза есть еще ОБСЕ, ряд других организаций, в целях и задачах которых стоят обеспечение безопасности и борьба с терроризмом в том числе", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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