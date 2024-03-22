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В ЛНР усилят меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

В ЛНР усилят меры безопасности из-за теракта в Подмосковье - РИА Новости, 22.03.2024

В ЛНР усилят меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

В Луганской Народной Республике усилят меры безопасности в связи с терактом в "Крокус сити холле", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:19

2024-03-22T23:19

2024-03-22T23:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

леонид пасечник

россия

дмитрий песков

владимир путин

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. В Луганской Народной Республике усилят меры безопасности в связи с терактом в "Крокус сити холле", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."В связи с произошедшей трагедией на территории Луганской Народной Республики будут усилены меры безопасности", - написал Пасечник.Глава ЛНР дополнил, что в связи с терактом в Москве по всему региону в предстоящие выходные будут отменены развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T23:19 true PT0M33S

Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-22T23:19 true PT0M53S

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происшествия, крокус, леонид пасечник, россия, дмитрий песков, владимир путин