https://ria.ru/20240322/terakt-1935097530.html

"Аэроэкспресс" вернет деньги пассажирам, изменившим планы из-за теракта

"Аэроэкспресс" вернет деньги пассажирам, изменившим планы из-за теракта - РИА Новости, 22.03.2024

"Аэроэкспресс" вернет деньги пассажирам, изменившим планы из-за теракта

Компания "Аэроэкспресс" вернет деньги за купленные билеты пассажирам, чьи планы изменились из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщила компания. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:17

2024-03-22T23:17

2024-03-22T23:28

теракт в "крокус сити холле"

аэроэкспресс

крокус сити холл

россия

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

крокус

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" вернет деньги за купленные билеты пассажирам, чьи планы изменились из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщила компания."Аэроэкспресс" вернет деньги за купленные билеты пассажирам, чьи планы изменились в связи с трагедией в "Крокус сити холле". Для возврата средств необходимо написать заявление на форму обратной ... связи на сайте aeroexpress.ru, приложив подтверждающие документы, или обратиться на горячую линию по номеру 8-800-700-33-77 (для регионов России, звонок бесплатный), +7-495-663-84-10 (для звонков из Москвы и других стран)", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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