Сирия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

КАИР, 22 мар - РИА Новости. Сирия решительно осуждает теракт, произошедший в "Крокус сити холле" в Подмосковье, заявило министерство иностранных дел страны."Сирия решительно осуждает трусливый теракт, который произошел в торговом центре "Крокус" около российской столицы Москвы", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.Сирийский МИД выразил соболезнования семьям жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.
На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших.
Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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КАИР, 22 мар - РИА Новости. Сирия решительно осуждает теракт, произошедший в "Крокус сити холле" в Подмосковье, заявило министерство иностранных дел страны.
"Сирия решительно осуждает трусливый теракт, который произошел в торговом центре "Крокус" около российской столицы Москвы", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.
Сирийский МИД выразил соболезнования семьям жертв теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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