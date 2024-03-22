https://ria.ru/20240322/terakt-1935091307.html

МИД Таджикистана решительно осудил теракт в "Крокусе"

МИД Таджикистана решительно осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Таджикистана решительно осудил теракт в "Крокусе"

МИД Таджикистана решительно осудил ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе Крокус-Сити, сообщили РИА Новости в Департаменте... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:04

2024-03-22T23:04

2024-03-23T00:07

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

крокус сити холл

дмитрий песков

владимир путин

россия

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ДУШАНБЕ, 23 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана решительно осудил ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе Крокус-Сити, сообщили РИА Новости в Департаменте информации внешнеполитического ведомства."МИД Таджикистана решительно осуждает ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве", - сказал собеседник агентства.МИД выразил искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T23:04 true PT0M33S

Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета тушение 2024-03-22T23:04 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус, крокус сити холл, дмитрий песков, владимир путин, россия