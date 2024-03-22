МИД Таджикистана решительно осудил теракт в "Крокусе"

ДУШАНБЕ, 23 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана решительно осудил ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе Крокус-Сити, сообщили РИА Новости в Департаменте информации внешнеполитического ведомства."МИД Таджикистана решительно осуждает ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве", - сказал собеседник агентства.МИД выразил искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Дорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 23 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана решительно осудил ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе Крокус-Сити, сообщили РИА Новости в Департаменте информации внешнеполитического ведомства.
"МИД Таджикистана решительно осуждает ужасающий террористический акт против мирных граждан в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве", - сказал собеседник агентства.
МИД выразил искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.