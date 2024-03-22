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МИД Ирана осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД Ирана осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

МИД Ирана осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и заявил, что Иран находится с Россией в этот трагический... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:57

2024-03-22T22:57

2024-03-22T23:10

теракт в "крокус сити холле"

иран

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крокус

происшествия

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ТЕГЕРАН, 22 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и заявил, что Иран находится с Россией в этот трагический момент, сообщило министерство иностранных дел Ирана."Официальный представитель МИД нашей страны решительно осудил кровавую и жестокую террористическую атаку на торговый центр в Москве, повлекший за собой гибель и ранение большого числа российских граждан. Выразив соболезнования правительству и народу России, особенно семьям погибших, Канани заявил, что Исламская Республика Иран видит себя на стороне России в этом трагическом инциденте", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска 2024-03-22T22:57 true PT0M19S

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