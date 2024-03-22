МИД прокомментировал реакцию генсека ООН на теракт в "Крокусе"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Реакция офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле" вызывает огромные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я вам честно могу сказать, что не просто вопросы, огромные вопросы вызвала реакция офиса генсека ООН, который заявил, его представители, что они опечалены сообщениями о стрельбе",- сказала она в эфире "Россия 24".Захарова добавила, что "у всех адекватных людей, которые имеют разный эмоциональный уровень реакции на подобные вещи, слова были одни: об ужасе, шоке, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе, сострадании жертвам"."Какая такая печаль о стрельбе?" - задалась вопросом она.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
2024-03-22T22:53
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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.
На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших.
Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Реакция офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле" вызывает огромные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я вам честно могу сказать, что не просто вопросы, огромные вопросы вызвала реакция офиса генсека ООН, который заявил, его представители, что они опечалены сообщениями о стрельбе",- сказала она в эфире "Россия 24".
Захарова добавила, что "у всех адекватных людей, которые имеют разный эмоциональный уровень реакции на подобные вещи, слова были одни: об ужасе, шоке, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе, сострадании жертвам".
"Какая такая печаль о стрельбе?" - задалась вопросом она.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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