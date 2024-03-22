https://ria.ru/20240322/terakt-1935085717.html

МИД прокомментировал реакцию генсека ООН на теракт в "Крокусе"

МИД прокомментировал реакцию генсека ООН на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД прокомментировал реакцию генсека ООН на теракт в "Крокусе"

Реакция офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле" вызывает огромные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T22:53

2024-03-22T22:53

2024-03-23T00:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

оон

крокус

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Реакция офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле" вызывает огромные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я вам честно могу сказать, что не просто вопросы, огромные вопросы вызвала реакция офиса генсека ООН, который заявил, его представители, что они опечалены сообщениями о стрельбе",- сказала она в эфире "Россия 24".Захарова добавила, что "у всех адекватных людей, которые имеют разный эмоциональный уровень реакции на подобные вещи, слова были одни: об ужасе, шоке, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе, сострадании жертвам"."Какая такая печаль о стрельбе?" - задалась вопросом она.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T22:53 true PT0M33S

Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-22T22:53 true PT0M53S

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россия, оон, крокус, крокус сити холл, происшествия