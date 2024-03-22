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Власти Палестины осудили теракт в "Крокусе"

Власти Палестины осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Власти Палестины осудили теракт в "Крокусе"

Власти Палестины осуждают теракт, произошедший в России, сообщает палестинское информационное агентство WAFA. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:49

2024-03-22T22:49

2024-03-22T23:05

теракт в "крокус сити холле"

палестина

крокус

в мире

владимир путин

махмуд аббас

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ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Власти Палестины осуждают теракт, произошедший в России, сообщает палестинское информационное агентство WAFA."Администрация президента (Палестины - ред.) выразила решительное осуждение теракта, произошедшего в эту пятницу вечером в российской столице Москве… подтвердило свою солидарность и поддержку российского руководства и дружественного российского народа", - приводит агентство текст заявления администрации.Отмечается также, что "президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета тушение 2024-03-22T22:49 true PT0M17S

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палестина, крокус, в мире, владимир путин, махмуд аббас