https://ria.ru/20240322/terakt-1935075890.html

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:31

2024-03-22T22:31

2024-03-22T22:55

теракт в "крокус сити холле"

крокус

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дмитрий медведев

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красногорск

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших."Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших", - написал Медведев в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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