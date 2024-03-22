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В Воронежской области примут новые меры после теракта в "Крокусе"

В Воронежской области примут новые меры после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Воронежской области примут новые меры после теракта в "Крокусе"

Власти Воронежской области введут в регионе дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном... РИА Новости, 22.03.2024

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2024-03-22T22:23

2024-03-22T22:54

крокус

воронежская область

москва

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Власти Воронежской области введут в регионе дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Александр Гусев."В Воронежской области с конца 2022 года действует средний уровень реагирования. У нас уже введены особые режимы охраны граждан и инфраструктуры. Тем не менее сейчас нахожусь на связи с силовыми структурами и главами муниципалитетов. Обязательно примем дополнительные меры по обеспечению безопасности воронежцев (помимо предусмотренных средним уровнем реагирования): прорабатываем их прямо сейчас", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Губернатор выразил от лица всех жителей Воронежской области соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска 2024-03-22T22:23 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, воронежская область, москва, происшествия