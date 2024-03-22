https://ria.ru/20240322/terakt-1935070450.html

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

Глава ДНР Денис Пушилин выразил искренние соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" и назвал случившееся чудовищной трагедией. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:18

2024-03-22T22:18

2024-03-22T22:18

донецкая народная республика

красногорск

денис пушилин

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

теракт в "крокус сити холле"

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин выразил искренние соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" и назвал случившееся чудовищной трагедией. "Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль чудовищной трагедии, случившейся в подмосковном "Крокус Сити Холле". Мы знаем, что такое террор, и как это больно – терять родных. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

донецкая народная республика

красногорск

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донецкая народная республика, красногорск, денис пушилин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус