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Пискарев назвал ЧП в "Крокусе" подлым ударом по мирным жителям

Пискарев назвал ЧП в "Крокусе" подлым ударом по мирным жителям - РИА Новости, 22.03.2024

Пискарев назвал ЧП в "Крокусе" подлым ударом по мирным жителям

События в "Крокус сити холле" показывают, что враги России не останавливаются ни перед чем в своих попытках сломить страну, сообщил депутат Госдумы Василий... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:13

2024-03-22T22:13

2024-03-22T22:13

василий пискарев

крокус

крокус сити холл

россия

госдума рф

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. События в "Крокус сити холле" показывают, что враги России не останавливаются ни перед чем в своих попытках сломить страну, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев. "Случившееся еще раз показало нам, что враги России не останавливаются ни перед чем в своих попытках сломить Россию, и если это не получается в честном бою на фронте, наносят подлый удар по мирным людям", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

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