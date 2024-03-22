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Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:55

2024-03-22T21:55

2024-03-22T21:55

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

сергей аксенов (политик)

крокус сити холл

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть только один". "Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы с вами. Те, кто это организовали и совершили, – бешеные собаки. И конец у них может быть только один", - написал он в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

красногорск

россия

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Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса" скорая вертолет 2024-03-22T21:55 true PT0M05S

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:55 true PT0M05S

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, сергей аксенов (политик), крокус сити холл, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео