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Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:55 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/terakt-1935062515.html
Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:55
2024-03-22T21:55
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
сергей аксенов (политик)
крокус сити холл
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть только один". "Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы с вами. Те, кто это организовали и совершили, – бешеные собаки. И конец у них может быть только один", - написал он в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
московская область (подмосковье)
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Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса"
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, сергей аксенов (политик), крокус сити холл, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Сергей Аксенов (политик), Крокус Сити Холл, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть только один".
2024-03-22T21:55
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Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Аксенов назвал устроивших атаку на "Крокус Сити Холл" бешеными собаками

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть только один".
"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы с вами. Те, кто это организовали и совершили, – бешеные собаки. И конец у них может быть только один", - написал он в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСергей Аксенов (политик)Крокус Сити ХоллРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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