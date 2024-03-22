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Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:55
2024-03-22T21:55
2024-03-22T21:55
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
сергей аксенов (политик)
крокус сити холл
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал устроивших атаку на концертный зал "Крокус сит холл" в Московской области бешеными собаками, конец у которых "может быть только один". "Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы с вами. Те, кто это организовали и совершили, – бешеные собаки. И конец у них может быть только один", - написал он в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса"
скорая вертолет
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, сергей аксенов (политик), крокус сити холл, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Сергей Аксенов (политик), Крокус Сити Холл, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Аксенов осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Аксенов назвал устроивших атаку на "Крокус Сити Холл" бешеными собаками