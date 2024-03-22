https://ria.ru/20240322/terakt-1935061265.html

Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД Белоруссии назвал нападение на "Крокус Сити Холл" чудовищным террористическим актом, который не может иметь оправданий. РИА Новости, 22.03.2024

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2024-03-22T21:51

2024-03-22T22:02

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крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 22 мар — РИА Новости. МИД Белоруссии назвал нападение на "Крокус Сити Холл" чудовищным террористическим актом, который не может иметь оправданий."Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий", - говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном пресс-службой министерства в пятницу."Мы вместе с братским российским народом в эти трудные минуты. Желаем удачи спасательной операции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавляется в заявлении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белоруссия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия