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Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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21:51 22.03.2024 (обновлено: 22:02 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/terakt-1935061265.html
Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"
Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"
МИД Белоруссии назвал нападение на "Крокус Сити Холл" чудовищным террористическим актом, который не может иметь оправданий. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:51
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белоруссия
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МИНСК, 22 мар — РИА Новости. МИД Белоруссии назвал нападение на "Крокус Сити Холл" чудовищным террористическим актом, который не может иметь оправданий."Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий", - говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном пресс-службой министерства в пятницу."Мы вместе с братским российским народом в эти трудные минуты. Желаем удачи спасательной операции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавляется в заявлении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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белоруссия
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белоруссия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия
Белоруссия, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Россия
Белоруссия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД Белоруссии осудил чудовищный теракт в "Крокус Сити Холле"

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МИНСК, 22 мар — РИА Новости. МИД Белоруссии назвал нападение на "Крокус Сити Холл" чудовищным террористическим актом, который не может иметь оправданий.
"Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий", - говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном пресс-службой министерства в пятницу.
"Мы вместе с братским российским народом в эти трудные минуты. Желаем удачи спасательной операции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавляется в заявлении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
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БелоруссияКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРоссия
 
 
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