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МИД призвал ЕС к ответу за украинские теракты против мирного населения
МИД призвал ЕС к ответу за украинские теракты против мирного населения - РИА Новости, 22.03.2024
МИД призвал ЕС к ответу за украинские теракты против мирного населения
Руководство Евросоюза, поставляя Киеву оружие и провоцируя его на преступление, должно понести ответственность за теракты против мирных российских граждан... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:53
2024-03-22T19:53
2024-03-22T19:53
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководство Евросоюза, поставляя Киеву оружие и провоцируя его на преступление, должно понести ответственность за теракты против мирных российских граждан наравне с украинским руководством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "При западном подстрекательстве укронацисты не останавливаются и перед совершением терактов против гражданской инфраструктуры и мирных жителей российских городов. Ответственность за эти действия в равной степени должно нести нынешнее руководство Евросоюза и его стран-членов, поставляющее Киеву оружие и провоцирующее его на международные преступления", - отметила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте дипведомства.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, киев, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Мария Захарова
МИД призвал ЕС к ответу за украинские теракты против мирного населения
Захарова: ЕС должен ответить за теракты ВСУ против мирного населения России