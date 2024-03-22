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Заявку Подносовой на пост главы Верховного суда рассмотрят 1 апреля
Заявку Подносовой на пост главы Верховного суда рассмотрят 1 апреля - РИА Новости, 22.03.2024
Заявку Подносовой на пост главы Верховного суда рассмотрят 1 апреля
Высшая квалификационная коллегия судей 1 апреля рассмотрит заявку зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы суда, сказано в повестке... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:14
2024-03-22T17:14
2024-03-22T17:44
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей 1 апреля рассмотрит заявку зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы суда, сказано в повестке заседания ВККС, опубликованной на официальном сайте."Подлежит рассмотрению 1 апреля 09.30 заявление Подносовой Ирины Леонидовны о даче рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ", - сказано в повестке. Отмечается, что она единственный претендент, подавший документы на должность.Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240228/lebedev-1929933684.html
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РИА Новости
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политика, россия, верховный суд рф
Политика, Россия, Верховный суд РФ
Заявку Подносовой на пост главы Верховного суда рассмотрят 1 апреля
Коллегия рассмотрит заявку Подносовой на пост главы Верховного суда 1 апреля
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей 1 апреля рассмотрит заявку зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы суда, сказано в повестке заседания ВККС, опубликованной на официальном сайте.
"Подлежит рассмотрению 1 апреля 09.30 заявление Подносовой Ирины Леонидовны о даче рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ", - сказано в повестке. Отмечается, что она единственный претендент, подавший документы на должность.
Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева
, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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