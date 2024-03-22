https://ria.ru/20240322/sud-1934849017.html

Суд арестовал обвиняемого в злоупотреблениях новосибирского министра

Суд арестовал обвиняемого в злоупотреблениях новосибирского министра - РИА Новости, 22.03.2024

Суд арестовал обвиняемого в злоупотреблениях новосибирского министра

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:17

2024-03-22T09:17

2024-03-22T09:35

происшествия

новосибирская область

дмитрий демешин

новосибирск

жкх

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщает управление судебного департамента в регионе. "Судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Дениса Архипова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 20 мая 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Как сообщалось, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) в отношении должностных лиц министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, ущерб по которому составил 220 миллионов рублей, инициировал замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. Министра Архипова задержали в минувшую среду. По данным прокуратуры, к Демешину обратился житель Новосибирска, который сообщил о злоупотреблениях должностных лиц министерства при организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей. По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а министр задержан.

https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html

https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934475374.html

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, дмитрий демешин, новосибирск, жкх, россия