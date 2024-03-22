https://ria.ru/20240322/sud-1934849017.html
Суд арестовал обвиняемого в злоупотреблениях новосибирского министра
Суд арестовал обвиняемого в злоупотреблениях новосибирского министра - РИА Новости, 22.03.2024
Суд арестовал обвиняемого в злоупотреблениях новосибирского министра
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:17
2024-03-22T09:17
2024-03-22T09:35
происшествия
новосибирская область
дмитрий демешин
новосибирск
жкх
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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщает управление судебного департамента в регионе. "Судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Дениса Архипова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В сообщении уточняется, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 20 мая 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Как сообщалось, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) в отношении должностных лиц министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, ущерб по которому составил 220 миллионов рублей, инициировал замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. Министра Архипова задержали в минувшую среду. По данным прокуратуры, к Демешину обратился житель Новосибирска, который сообщил о злоупотреблениях должностных лиц министерства при организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей. По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а министр задержан.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html
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происшествия, новосибирская область, дмитрий демешин, новосибирск, жкх, россия
Происшествия, Новосибирская область, Дмитрий Демешин, Новосибирск, ЖКХ, Россия
Суд арестовал обвиняемого в злоупотреблениях новосибирского министра
В Новосибирске арестовали обвиняемого в злоупотреблениях министра ЖКХ Архипова
НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщает управление судебного департамента в регионе.
«
"Судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Дениса Архипова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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В сообщении уточняется, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 20 мая 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Как сообщалось, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) в отношении должностных лиц министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, ущерб по которому составил 220 миллионов рублей, инициировал замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. Министра Архипова задержали в минувшую среду.
По данным прокуратуры, к Демешину обратился житель Новосибирска, который сообщил о злоупотреблениях должностных лиц министерства при организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.
По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а министр задержан.
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