https://ria.ru/20240322/stantsiya-1934998433.html
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью - РИА Новости, 22.03.2024
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за неделю провели осмотр шести помещений Запорожской АЭС (ЗАЭС), во время этих осмотров они не... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:35
2024-03-22T17:35
2024-03-22T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вена
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
михаил ульянов (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_aab247df323c57e42ece00ba53686b18.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за неделю провели осмотр шести помещений Запорожской АЭС (ЗАЭС), во время этих осмотров они не обнаружили никаких проблем с ядерной безопасностью, сообщило агентство. "За прошедшую неделю группа МАГАТЭ провела обход шести главных диспетчерских, реакторного зала шестого энергоблока и помещений систем безопасности, а также насосов и резервуаров аварийной питательной воды этого же энергоблока и первого энергоблока ... Эксперты МАГАТЭ во время этих обходов не заметили каких-либо проблем с ядерной безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном МАГАТЭ. Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18.00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС, призвал МАГАТЭ не тянуть с реакцией на случившееся и заявил, что Агентству следует назвать виновную в произошедшем сторону.
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932869166_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_7b95fd60060abb15b966ecd5fe86c902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов (дипломат)
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью
Эксперты МАГАТЭ при осмотре ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью