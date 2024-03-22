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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС не нашли проблем с безопасностью

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за неделю провели осмотр шести помещений Запорожской АЭС (ЗАЭС), во время этих осмотров они не... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:35

2024-03-22T17:35

2024-03-22T17:35

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за неделю провели осмотр шести помещений Запорожской АЭС (ЗАЭС), во время этих осмотров они не обнаружили никаких проблем с ядерной безопасностью, сообщило агентство. "За прошедшую неделю группа МАГАТЭ провела обход шести главных диспетчерских, реакторного зала шестого энергоблока и помещений систем безопасности, а также насосов и резервуаров аварийной питательной воды этого же энергоблока и первого энергоблока ... Эксперты МАГАТЭ во время этих обходов не заметили каких-либо проблем с ядерной безопасностью", - говорится в сообщении, опубликованном МАГАТЭ. Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18.00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС, призвал МАГАТЭ не тянуть с реакцией на случившееся и заявил, что Агентству следует назвать виновную в произошедшем сторону.

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в мире, россия, вена, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат)