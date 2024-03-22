Нуланд оставила в Белом доме опасный подарок, рассказал разведчик
Экс-агент ЦРУ Джиральди: Нуланд поставила мир на порог ядерной войны
© AP Photo / Alex BrandonБывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд испортила российско-американские отношения и поставила мир на порог ядерной войны, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд", — сказал он.
Джиральди добавил, что ее вообще нельзя назвать дипломатом.
"Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не дали этому случиться", — посетовал эксперт.
Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Позднее она признавалась, что США истратили порядка пяти миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами политик практиковала и до недавнего момента: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Джо Байдене.