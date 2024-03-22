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Нуланд оставила в Белом доме опасный подарок, рассказал разведчик - РИА Новости, 22.03.2024
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08:51 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/ssha-1934845381.html
Нуланд оставила в Белом доме опасный подарок, рассказал разведчик
Нуланд оставила в Белом доме опасный подарок, рассказал разведчик - РИА Новости, 22.03.2024
Нуланд оставила в Белом доме опасный подарок, рассказал разведчик
Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд испортила российско-американские отношения и поставила мир на порог ядерной войны, заявил бывший агент ЦРУ... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:51
2024-03-22T08:51
в мире
сша
украина
киев
виктория нуланд
владимир зеленский
валерий залужный
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд испортила российско-американские отношения и поставила мир на порог ядерной войны, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд", — сказал он.Джиральди добавил, что ее вообще нельзя назвать дипломатом."Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не дали этому случиться", — посетовал эксперт.Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Позднее она признавалась, что США истратили порядка пяти миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами политик практиковала и до недавнего момента: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Джо Байдене.
https://ria.ru/20240310/nuland-1932199503.html
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в мире, сша, украина, киев, виктория нуланд, владимир зеленский, валерий залужный, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Украина, Киев, Виктория Нуланд, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
Нуланд оставила в Белом доме опасный подарок, рассказал разведчик

Экс-агент ЦРУ Джиральди: Нуланд поставила мир на порог ядерной войны

© AP Photo / Alex BrandonБывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд испортила российско-американские отношения и поставила мир на порог ядерной войны, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд", — сказал он.
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Джиральди добавил, что ее вообще нельзя назвать дипломатом.
"Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не дали этому случиться", — посетовал эксперт.
Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Позднее она признавалась, что США истратили порядка пяти миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами политик практиковала и до недавнего момента: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Джо Байдене.
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В миреСШАУкраинаКиевВиктория НуландВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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