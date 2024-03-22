Пушков рассказал, к чему приведет ситуация с мигрантами в США
Пушков: в США белое население станет заведомым меньшинством
© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с мигрантами в Техасе, предположил в Telegram-канале, что в США "белые станут заведомым меньшинством".
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
"В итоге Соединенные Штаты будут завоеваны мигрантами, а белые станут заведомым меньшинством. Если в 1990 году их было в США 75,6%, то в 2021 году - 57,8%. По имеющимся оценкам, США перестанут быть белой страной в период с 2045-2050 годы. Страна, выстроенная на уничтожении индейцев и рабстве черных, вернется в руки небелого населения", - написал Пушков.
Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.