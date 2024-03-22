https://ria.ru/20240322/sportsreda-1934987503.html

Луценко: на Вологодчине в приоритете – развитие доступной спортсреды

Луценко: на Вологодчине в приоритете – развитие доступной спортсреды - РИА Новости, 22.03.2024

Луценко: на Вологодчине в приоритете – развитие доступной спортсреды

В Вологодской области продолжается работа по созданию условий для развития массового спорта; развитие доступной спортивной среды на Вологодчине – один из... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:50

2024-03-22T16:50

2024-03-22T16:50

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

череповец

вытегра

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Вологодской области продолжается работа по созданию условий для развития массового спорта; развитие доступной спортивной среды на Вологодчине – один из приоритетов работы властей, отметил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. "Один из приоритетов нашей работы – развитие спортивной инфраструктуры в городах и округах Вологодчины, создание доступной спортивной среды для всех вологжан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Отмечу, из областного бюджета на этот год в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Вологодской области" выделено два миллиарда рублей", – подчеркнул Луценко, слова которого привели в пресс-службе парламента области. Там добавили, что на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт спортивных объектов, расположенных в городах, округах и районах, оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием планируется направить порядка 1,1 миллиарда рублей. Например, 60 миллионов рублей, из которых 54 миллиона рублей составляет областной бюджет, выделено на установку физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в областной столице. Пять современных спортивных площадок планируется преобразовать уже из существующих, но устаревших спортивных объектов. На ФОКОТах всем желающим вологжанам можно будет заниматься футболом, баскетболом, для этого смонтируют необходимое оборудование. На некоторых площадках будут заливать корты для игры в хоккей и катания на коньках. Также в проекте предусмотрена организация зоны уличных тренажеров и воркаута. Все работы планируется провести до конца лета. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Аналогичные пять ФОКОТов планируется построить и в Череповце. Также среди крупных объектов, которые приведут в порядок в 2024 году – стадионы в Вытегре и Харовске, ФОК в Устюжне, футбольный манеж на улице Ильюшина, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html

вологодская область

череповец

вытегра

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, череповец, вытегра, законодательное собрание вологодской области