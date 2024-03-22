https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1935009034.html

Спецоперация, 22 марта: ВС нанесли удар возмездия по украинским объектам

Спецоперация, 22 марта: ВС нанесли удар возмездия по украинским объектам - РИА Новости, 22.03.2024

Спецоперация, 22 марта: ВС нанесли удар возмездия по украинским объектам

Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:06

2024-03-22T18:06

2024-03-22T18:06

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

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алексей леонков

алексей журавлев

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. "В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", - сказали в ведомстве. Кроме того, в министерстве отметили, что "уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности". "Все цели массированного удара достигнуты", - добавили в МО РФ. Всего, отметили в министерстве, за неделю ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по военным объектам Украины. В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по мирным населенным пунктам на территории России "не останутся безнаказанными". Отражены все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую областиРоссийская группировка прикрытия государственной границы отразила все попытки украинских боевиков прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей, ВСУ за неделю потеряли более 3 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ. "В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Слаженными действиями войск группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта. В МО РФ добавили, что за неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей. Всего за неделю на всех направлениях, отметили в ведомстве, украинские войска потеряли более 8 700 военнослужащих. За неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire - такими системами ВСУ ведут террористические обстрелы Белгородской области. Энергосистема Украины подверглась крупнейшей атакеУкраинская энергосистема в ночь на пятницу подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время, комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны. Как отметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, удары по военной и энергетической инфрастуктуре Украины позволяют ВС РФ сохранять инициативу. "Удары наносятся прежде всего по военной инфраструктуре, оборонным предприятиям, которые снабжают украинские войска оружием и боеприпасами, или арсеналам, перевалочным базам для их доставки на фронт. Это позволяет на передовой сохранять преимущество и инициативу", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что Россия в отличие от ВСУ придерживается военной концепции, в соответствии с которой старается наносить как можно меньше вреда мирным жителям. Де-факто Россия ведет войнуПравовой статус СВО не изменился: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад всё больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал он журналистам. Ранее в интервью сайту "Аргументы и факты" Песков заявил, что после того как Запад стал участником конфликта на Украине, СВО стала войной, и Россия сейчас находится в состоянии войны. Для чего ВС России нужны трехтонные бомбыТрёхтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской "Азовстали", кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. "ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных ещё при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", - сказал Леонков. Он уточнил, что возобновленное производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением". Кроме того, если на трехтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, ее можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил Леонков. Первые украинцы отучились на F-16Первые десять украинских пилотов завершили базовое обучение в Британии в рамках подготовки к управлению истребителями F-16, теперь их ждут курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции, сообщается на сайте британского правительства. Как отмечается, теперь группа украинских пилотов должна пройти курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции, "прежде чем научится управлять истребителями F-16". Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что поставка Киеву американских истребителей F-16 из парка различных стран НАТО не изменит расклад сил на фронте, а обучение украинских пилотов выходит слишком продолжительным и затратным для европейских стран. Министр обороны Нидерландов ранее заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а лишь затем, во второй половине года, будет передана партия нидерландских истребителей.

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https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934759232.html

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безопасность, украина, киев, нидерланды, алексей леонков, алексей журавлев , дмитрий песков, вооруженные силы рф, нато, f-16