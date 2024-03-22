https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934936249.html

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю - РИА Новости, 22.03.2024

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю

Потери ВСУ на авдеевском направлении за неделю (с 16 по 22 марта) составили более 2 195 солдат, освобождены два населенных пункта, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:32

2024-03-22T14:32

2024-03-22T14:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Потери ВСУ на авдеевском направлении за неделю (с 16 по 22 марта) составили более 2 195 солдат, освобождены два населенных пункта, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены населенные пункты Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Кроме того, ВС РФ отразили на данном участке фронта 42 контратаки украинских войск, а также нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность