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На Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю - РИА Новости, 22.03.2024
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю
Потери ВСУ на авдеевском направлении за неделю (с 16 по 22 марта) составили более 2 195 солдат, освобождены два населенных пункта, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:32
2024-03-22T14:32
2024-03-22T14:39
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Потери ВСУ на авдеевском направлении за неделю (с 16 по 22 марта) составили более 2 195 солдат, освобождены два населенных пункта, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены населенные пункты Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Кроме того, ВС РФ отразили на данном участке фронта 42 контратаки украинских войск, а также нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю
МО: на Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2195 военных за неделю