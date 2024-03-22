https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934841558.html

Украинские СМИ сообщили, что Кропивницкий частично обесточен

Украинские СМИ сообщили, что Кропивницкий частично обесточен - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские СМИ сообщили, что Кропивницкий частично обесточен

Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично обесточен после прозвучавших взрывов, сообщает издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:58

2024-03-22T07:58

2024-03-22T07:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично обесточен после прозвучавших взрывов, сообщает издание "Общественное. Новости". "После взрывов в Кропивницком исчезло электричество в ряде микрорайонов", - - сообщает издание в своем Telegram-канале. Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, кировоградская область