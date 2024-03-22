https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832765.html
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам - РИА Новости, 22.03.2024
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:08
2024-03-22T05:08
2024-03-22T05:08
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные беспилотники ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М2" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие наступления наших мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на Авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что в ходе мониторинга воздушного пространства в районе действий российских мотострелков расчет ПВО обнаружил воздушные цели ВСУ в виде управляемых ракет и ударных беспилотников. "Расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты, обеспечив безопасность нашим подразделениям в продвижении. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов", - отметили в Минобороны. В минувший четверг Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
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Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам
МО: расчет "Тор-М2" прикрыл наступающие под Авдеевкой подразделения ЦВО
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные беспилотники ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М2" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие наступления наших мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на Авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Там добавили, что в ходе мониторинга воздушного пространства в районе действий российских мотострелков расчет ПВО обнаружил воздушные цели ВСУ в виде управляемых ракет и ударных беспилотников.
"Расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты, обеспечив безопасность нашим подразделениям в продвижении. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов", - отметили в Минобороны.
В минувший четверг Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине