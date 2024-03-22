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Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832765.html
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам - РИА Новости, 22.03.2024
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:08
2024-03-22T05:08
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные беспилотники ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М2" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие наступления наших мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на Авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что в ходе мониторинга воздушного пространства в районе действий российских мотострелков расчет ПВО обнаружил воздушные цели ВСУ в виде управляемых ракет и ударных беспилотников. "Расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты, обеспечив безопасность нашим подразделениям в продвижении. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов", - отметили в Минобороны. В минувший четверг Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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авдеевка, россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам

МО: расчет "Тор-М2" прикрыл наступающие под Авдеевкой подразделения ЦВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 вооруженных сил РФ на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные беспилотники ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М2" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие наступления наших мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на Авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Там добавили, что в ходе мониторинга воздушного пространства в районе действий российских мотострелков расчет ПВО обнаружил воздушные цели ВСУ в виде управляемых ракет и ударных беспилотников.
"Расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты, обеспечив безопасность нашим подразделениям в продвижении. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов", - отметили в Минобороны.
В минувший четверг Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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