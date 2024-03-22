https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832765.html

Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам

Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам - РИА Новости, 22.03.2024

Расчет "Тор-М2" обеспечил прикрытие наступающим под Авдеевкой войскам

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:08

2024-03-22T05:08

2024-03-22T05:08

специальная военная операция на украине

авдеевка

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центральный военный округ

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" "закрыл" небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО, сбив управляемые ракеты и ударные беспилотники ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М2" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие наступления наших мотострелковых подразделений от разведывательных БПЛА противника на Авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что в ходе мониторинга воздушного пространства в районе действий российских мотострелков расчет ПВО обнаружил воздушные цели ВСУ в виде управляемых ракет и ударных беспилотников. "Расчет своевременно уничтожил приближающиеся объекты, обеспечив безопасность нашим подразделениям в продвижении. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов", - отметили в Минобороны. В минувший четверг Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка, россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность