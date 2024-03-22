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Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25"
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25" - РИА Новости, 22.03.2024
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым отмену пуска ракеты с белоруской, Борисов заверил, что... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:50
2024-03-22T11:50
2024-03-22T14:04
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МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым отмену пуска ракеты с белоруской, Борисов заверил, что все неполадки устранены, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и гендиректор "Роскосмоса" провели телефонный разговор. Юрий Борисов проинформировал президента о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур", - говорится в сообщении.Гендиректор "Роскосмоса" сообщил Лукашенко, что "все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций"."Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня. Старт экипажа корабля "Союз МС-25", в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, намечен на 23 марта в 15.36 по московскому и минскому времени. Юрий Борисов заверил, что все пройдет штатно", - сообщает "Пул первого".Запуск ракеты с кораблем "Союз" был отменен в четверг из-за просадки напряжения химического источника тока, заявил ранее Борисов. Он сообщил, что с экипажем все в порядке, он здоров, у Василевской даже не поднялся пульс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, роскосмос, белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Белоруссия, В мире, Россия, Александр Лукашенко, Юрий Борисов (Роскосмос)
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25"
Борисов: все неполадки на "Союзе МС-25" с белоруской на борту удалось устранить
МИНСК, 22 мар - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым отмену пуска ракеты с белоруской, Борисов заверил, что все неполадки устранены, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого
".
"Лукашенко и гендиректор "Роскосмоса" провели телефонный разговор. Юрий Борисов проинформировал президента о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур", - говорится в сообщении.
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Гендиректор "Роскосмоса" сообщил Лукашенко, что "все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций".
"Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня. Старт экипажа корабля "Союз МС-25", в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, намечен на 23 марта в 15.36 по московскому и минскому времени. Юрий Борисов заверил, что все пройдет штатно", - сообщает "Пул первого".
Запуск ракеты с кораблем "Союз" был отменен в четверг из-за просадки напряжения химического источника тока, заявил ранее Борисов. Он сообщил, что с экипажем все в порядке, он здоров, у Василевской даже не поднялся пульс.
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