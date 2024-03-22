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Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25" - РИА Новости, 22.03.2024
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11:50 22.03.2024 (обновлено: 14:04 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/soyuz-1934883325.html
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25"
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25" - РИА Новости, 22.03.2024
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым отмену пуска ракеты с белоруской, Борисов заверил, что... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:50
2024-03-22T14:04
космос - риа наука
роскосмос
белоруссия
в мире
россия
александр лукашенко
юрий борисов (роскосмос)
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МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым отмену пуска ракеты с белоруской, Борисов заверил, что все неполадки устранены, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и гендиректор "Роскосмоса" провели телефонный разговор. Юрий Борисов проинформировал президента о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур", - говорится в сообщении.Гендиректор "Роскосмоса" сообщил Лукашенко, что "все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций"."Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня. Старт экипажа корабля "Союз МС-25", в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, намечен на 23 марта в 15.36 по московскому и минскому времени. Юрий Борисов заверил, что все пройдет штатно", - сообщает "Пул первого".Запуск ракеты с кораблем "Союз" был отменен в четверг из-за просадки напряжения химического источника тока, заявил ранее Борисов. Он сообщил, что с экипажем все в порядке, он здоров, у Василевской даже не поднялся пульс.
https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html
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космос - риа наука, роскосмос, белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Белоруссия, В мире, Россия, Александр Лукашенко, Юрий Борисов (Роскосмос)
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" перенос запуска "Союза МС-25"

Борисов: все неполадки на "Союзе МС-25" с белоруской на борту удалось устранить

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПуск "Союза МС-25" к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024
Пуск Союза МС-25 к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пуск "Союза МС-25" к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым отмену пуска ракеты с белоруской, Борисов заверил, что все неполадки устранены, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и гендиректор "Роскосмоса" провели телефонный разговор. Юрий Борисов проинформировал президента о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур", - говорится в сообщении.
Пуск Союза МС-25 к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Гендиректор "Роскосмоса" сообщил Лукашенко, что "все недостатки устранены в соответствии с регламентом, который предусмотрен для подобных ситуаций".
"Заключение госкомиссии будет готово уже сегодня. Старт экипажа корабля "Союз МС-25", в состав которого входит и белоруска Марина Василевская, намечен на 23 марта в 15.36 по московскому и минскому времени. Юрий Борисов заверил, что все пройдет штатно", - сообщает "Пул первого".
Запуск ракеты с кораблем "Союз" был отменен в четверг из-за просадки напряжения химического источника тока, заявил ранее Борисов. Он сообщил, что с экипажем все в порядке, он здоров, у Василевской даже не поднялся пульс.
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