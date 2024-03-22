https://ria.ru/20240322/sotsseti-1935074081.html
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные - РИА Новости, 22.03.2024
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные
Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:27
2024-03-22T22:27
2024-03-22T22:47
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935075427_0:0:912:514_1920x0_80_0_0_3831a150c0aa8566938df5482f5b0ee5.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих каналах в Telegram. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. Главные заставки сменились в канале "Сбер" и "СберПремьер". ПСБ также изменил цвет главной фотографии в своем основном ресурсе в мессенджере. Росфинмониторинг и "Авито" поменяли аватарки на черно-белые.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935071101_0:80:640:560_1920x0_80_0_0_474eba817ee05e5d8bcd7fec7d2a842c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные
Российские госучреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих каналах в Telegram.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Главные заставки сменились в канале "Сбер" и "СберПремьер". ПСБ также изменил цвет главной фотографии в своем основном ресурсе в мессенджере. Росфинмониторинг и "Авито" поменяли аватарки на черно-белые.