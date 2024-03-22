https://ria.ru/20240322/sotsseti-1935074081.html

Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные

Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные - РИА Новости, 22.03.2024

Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные

Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:27

2024-03-22T22:27

2024-03-22T22:47

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих каналах в Telegram. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. Главные заставки сменились в канале "Сбер" и "СберПремьер". ПСБ также изменил цвет главной фотографии в своем основном ресурсе в мессенджере. Росфинмониторинг и "Авито" поменяли аватарки на черно-белые.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова