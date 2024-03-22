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Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:27 22.03.2024 (обновлено: 22:47 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/sotsseti-1935074081.html
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные - РИА Новости, 22.03.2024
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные
Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:27
2024-03-22T22:47
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих каналах в Telegram. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. Главные заставки сменились в канале "Сбер" и "СберПремьер". ПСБ также изменил цвет главной фотографии в своем основном ресурсе в мессенджере. Росфинмониторинг и "Авито" поменяли аватарки на черно-белые.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
Государственные учреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные

Российские госучреждения и компании меняют аватарки в соцсетях на черные

© Фото : СберБанкЛоготип СберБанка
Логотип СберБанка - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : СберБанк
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сбербанк, Промсвязьбанк, Росфинмониторинг, "Авито" и ряд других компаний и учреждений в РФ на фоне трагических событий сменили аватарки на черные в своих каналах в Telegram.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Главные заставки сменились в канале "Сбер" и "СберПремьер". ПСБ также изменил цвет главной фотографии в своем основном ресурсе в мессенджере. Росфинмониторинг и "Авито" поменяли аватарки на черно-белые.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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