Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии
Шор во время визитов намерен наладить отношения РФ и Молдавии
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в пятницу, что во время визитов в Россию постарается укрепить контакты для будущего сотрудничества Москвы и Кишинёва.
"Планы укрепить контакты, построить чёткий план действий для нашего будущего сотрудничества. Мы уверены чётко в своей победе (оппозиционных сил на выборах президента осенью - ред.), поэтому сегодня мы должны не просто заниматься победой. Мы должны заниматься тем, что мы будем делать после нее", — сказал Шор журналистам на празднике Мэрцишор в Москве.
Ранее Шор заявил, что выступает против вступления Молдавии в Евросоюз, поскольку это решение не принесет пользы гражданам страны.
Власти Молдавии запросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.