Рейтинг@Mail.ru
Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/sotrudnichestv-1935030115.html
Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии
Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024
Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в пятницу, что во время визитов в Россию постарается укрепить контакты для будущего сотрудничества Москвы и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:40
2024-03-22T19:40
молдавия
россия
москва
майя санду
илан шор
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_17:0:979:541_1920x0_80_0_0_3492e0ac158a27f89cd50de600753573.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в пятницу, что во время визитов в Россию постарается укрепить контакты для будущего сотрудничества Москвы и Кишинёва. "Планы укрепить контакты, построить чёткий план действий для нашего будущего сотрудничества. Мы уверены чётко в своей победе (оппозиционных сил на выборах президента осенью - ред.), поэтому сегодня мы должны не просто заниматься победой. Мы должны заниматься тем, что мы будем делать после нее", — сказал Шор журналистам на празднике Мэрцишор в Москве. Ранее Шор заявил, что выступает против вступления Молдавии в Евросоюз, поскольку это решение не принесет пользы гражданам страны. Власти Молдавии запросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_138:0:859:541_1920x0_80_0_0_85bcea9389eeca06c1e4b8dc96a8e6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, москва, майя санду, илан шор, интерпол
Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Илан Шор, Интерпол
Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии

Шор во время визитов намерен наладить отношения РФ и Молдавии

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в пятницу, что во время визитов в Россию постарается укрепить контакты для будущего сотрудничества Москвы и Кишинёва.
"Планы укрепить контакты, построить чёткий план действий для нашего будущего сотрудничества. Мы уверены чётко в своей победе (оппозиционных сил на выборах президента осенью - ред.), поэтому сегодня мы должны не просто заниматься победой. Мы должны заниматься тем, что мы будем делать после нее", — сказал Шор журналистам на празднике Мэрцишор в Москве.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
Ранее Шор заявил, что выступает против вступления Молдавии в Евросоюз, поскольку это решение не принесет пользы гражданам страны.
Власти Молдавии запросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
 
МолдавияРоссияМоскваМайя СандуИлан ШорИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала