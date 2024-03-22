https://ria.ru/20240322/sotrudnichestv-1935030115.html

Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии

Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024

Шор намерен наладить контакты для сотрудничества России и Молдавии

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в пятницу, что во время визитов в Россию постарается укрепить контакты для будущего сотрудничества Москвы и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:40

2024-03-22T19:40

2024-03-22T19:40

молдавия

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майя санду

илан шор

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в пятницу, что во время визитов в Россию постарается укрепить контакты для будущего сотрудничества Москвы и Кишинёва. "Планы укрепить контакты, построить чёткий план действий для нашего будущего сотрудничества. Мы уверены чётко в своей победе (оппозиционных сил на выборах президента осенью - ред.), поэтому сегодня мы должны не просто заниматься победой. Мы должны заниматься тем, что мы будем делать после нее", — сказал Шор журналистам на празднике Мэрцишор в Москве. Ранее Шор заявил, что выступает против вступления Молдавии в Евросоюз, поскольку это решение не принесет пользы гражданам страны. Власти Молдавии запросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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молдавия, россия, москва, майя санду, илан шор, интерпол