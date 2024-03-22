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Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные
Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные - РИА Новости, 22.03.2024
Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице отменены. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:40
2024-03-22T21:40
2024-03-22T21:40
происшествия
москва
россия
красногорск
сергей собянин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице отменены.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - написал он в телеграм-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:40
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происшествия, москва, россия, красногорск, сергей собянин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, видео
Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Сергей Собянин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные
Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные