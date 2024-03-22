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Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные

Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные - РИА Новости, 22.03.2024

Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве в эти выходные

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице отменены. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:40

2024-03-22T21:40

2024-03-22T21:40

происшествия

москва

россия

красногорск

сергей собянин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице отменены.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - написал он в телеграм-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

москва

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красногорск

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:40 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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