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Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:23 22.03.2024 (обновлено: 21:24 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/sobyanin-1935051592.html
Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"
Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус-Сити". РИА Новости, 22.03.2024
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происшествия
москва
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей собянин
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус-Сити". Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар. "Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холла", создан оперативный штаб.
москва
красногорск
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происшествия, москва, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"

Собянин выразил соболезнования близким погибших в ЧП в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики грузят в машину скорой помощи раненую женщину
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус-Сити".
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холла", создан оперативный штаб.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСергей СобянинКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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