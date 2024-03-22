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Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"

Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус-Сити". РИА Новости, 22.03.2024

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2024-03-22T21:23

2024-03-22T21:24

происшествия

москва

красногорск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей собянин

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус-Сити". Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар. "Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холла", создан оперативный штаб.

москва

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, крокус сити холл