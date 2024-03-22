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Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"
Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус-Сити". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:23
2024-03-22T21:23
2024-03-22T21:24
происшествия
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красногорск
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андрей воробьев
сергей собянин
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре "Крокус-Сити". Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар. "Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холла", создан оперативный штаб.
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
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происшествия, москва, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"
Собянин выразил соболезнования близким погибших в ЧП в "Крокус Сити Холле"