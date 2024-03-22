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СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой
СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой - РИА Новости, 22.03.2024
СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возобновить уголовное дело по факту гибели женщины в 2021 году,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:19
2024-03-22T14:19
2024-03-22T14:22
происшествия
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возобновить уголовное дело по факту гибели женщины в 2021 году, на которую под Самарой напала стая бродячих собак, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В мае 2021 года на пустыре в микрорайоне Южный город под Самарой на местную жительницу набросилась стая бродячих собак, причинив ей многочисленные травмы. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась спустя неделю, несмотря на оказанную медицинскую помощь. К уголовной ответственности никто привлечен не был. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)", которое позже было прекращено. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации ... поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области ... принять предусмотренные законом меры к возобновлению производства по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении информационного центра СК России. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240321/otravlenie-1934633790.html
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происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой
Глава СК призвал возобновить дело о гибели женщины после нападения собак