https://ria.ru/20240322/sobaki-1934931770.html

СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой

СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой - РИА Новости, 22.03.2024

СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возобновить уголовное дело по факту гибели женщины в 2021 году,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:19

2024-03-22T14:19

2024-03-22T14:22

происшествия

россия

самара

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg

САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возобновить уголовное дело по факту гибели женщины в 2021 году, на которую под Самарой напала стая бродячих собак, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В мае 2021 года на пустыре в микрорайоне Южный город под Самарой на местную жительницу набросилась стая бродячих собак, причинив ей многочисленные травмы. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась спустя неделю, несмотря на оказанную медицинскую помощь. К уголовной ответственности никто привлечен не был. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)", которое позже было прекращено. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации ... поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области ... принять предусмотренные законом меры к возобновлению производства по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении информационного центра СК России. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240321/otravlenie-1934633790.html

https://ria.ru/20240226/napadenie-1929455911.html

россия

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, самара, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)