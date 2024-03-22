https://ria.ru/20240322/shpion-1934873899.html

В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии

В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 22.03.2024

В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии

Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:19

2024-03-22T11:19

2024-03-22T11:19

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Дмитрия Евсельева. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Евсельева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении Суд установил, что с марта по июнь 2023 года Евсельев в Запорожской области собирал сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Росгвардии. Все данные через мессенджер он отправлял сотруднику службы безопасности Украины. Таким образом, он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html

украина

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)