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В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/shpion-1934873899.html
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 22.03.2024
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии
Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:19
2024-03-22T11:19
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Дмитрия Евсельева. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Евсельева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении Суд установил, что с марта по июнь 2023 года Евсельев в Запорожской области собирал сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Росгвардии. Все данные через мессенджер он отправлял сотруднику службы безопасности Украины. Таким образом, он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных сил России.
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безопасность, украина, россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии

Украинский шпион, следивший за Росгвардией в Запорожской области, получил 11 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Дмитрия Евсельева. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Евсельева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении
Суд установил, что с марта по июнь 2023 года Евсельев в Запорожской области собирал сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Росгвардии. Все данные через мессенджер он отправлял сотруднику службы безопасности Украины. Таким образом, он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных сил России.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб
13 марта, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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