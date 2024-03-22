https://ria.ru/20240322/shpion-1934873899.html
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 22.03.2024
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии
Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:19
2024-03-22T11:19
2024-03-22T11:19
специальная военная операция на украине
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запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Дмитрия Евсельева. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Евсельева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении Суд установил, что с марта по июнь 2023 года Евсельев в Запорожской области собирал сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Росгвардии. Все данные через мессенджер он отправлял сотруднику службы безопасности Украины. Таким образом, он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Запорожской области украинского шпиона приговорили к 11 годам колонии
Украинский шпион, следивший за Росгвардией в Запорожской области, получил 11 лет
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Дмитрия Евсельева, который шпионил в регионе за войсками Росгвардии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Дмитрия Евсельева. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Евсельева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении
Суд установил, что с марта по июнь 2023 года Евсельев в Запорожской области собирал сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Росгвардии. Все данные через мессенджер он отправлял сотруднику службы безопасности Украины. Таким образом, он передавал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных сил России.
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб