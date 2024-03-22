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Шор выразил уверенность в победе на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024
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20:54 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/shor-1935042286.html
Шор выразил уверенность в победе на предстоящих выборах в Молдавии
Шор выразил уверенность в победе на предстоящих выборах в Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024
Шор выразил уверенность в победе на предстоящих выборах в Молдавии
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил РИА Новости, что уверен в победе его партии на предстоящих выборах и заверил, что оппозиционные силы в Молдавии РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:54
2024-03-22T20:54
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илан шор
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил РИА Новости, что уверен в победе его партии на предстоящих выборах и заверил, что оппозиционные силы в Молдавии сделают все, чтобы отстоять выбор народа при попытке украсть выборы. "Мы понимаем, что в случае честных выборов мы точно побеждаем. Они (нынешние власти Молдавии - ред.) пытаются украсть выборы разными путями, в том числе принимая закон о том, что диаспора из Канады и Америки сможет голосовать по почте. Мы будем бороться всеми методами, которые будут необходимы, чтобы обстоять выбор народа", — сказал Шор. В ответ на уточняющий вопрос о том, как будет действовать оппозиция в случае, если действующие власти попытаются украсть выборы, Шор ответил, что действия будут "асимметричными". Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, илан шор, возрождение, майя санду, канада, америка
В мире, Молдавия, Илан Шор, Возрождение, Майя Санду, Канада, Америка
Шор выразил уверенность в победе на предстоящих выборах в Молдавии

Шор выразил уверенность в победе партии на предстоящих выборах в Молдавии

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил РИА Новости, что уверен в победе его партии на предстоящих выборах и заверил, что оппозиционные силы в Молдавии сделают все, чтобы отстоять выбор народа при попытке украсть выборы.
"Мы понимаем, что в случае честных выборов мы точно побеждаем. Они (нынешние власти Молдавии - ред.) пытаются украсть выборы разными путями, в том числе принимая закон о том, что диаспора из Канады и Америки сможет голосовать по почте. Мы будем бороться всеми методами, которые будут необходимы, чтобы обстоять выбор народа", — сказал Шор.
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В ответ на уточняющий вопрос о том, как будет действовать оппозиция в случае, если действующие власти попытаются украсть выборы, Шор ответил, что действия будут "асимметричными".
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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