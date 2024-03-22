Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 22.03.2024 (обновлено: 13:42 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/semya-1934908641.html
В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе
В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе - РИА Новости, 22.03.2024
В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе
Депутат ГД Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что необходимо закрепить законодательно понятие семьи в целом и ее приоритет, а также изменить систему работы... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:07
2024-03-22T13:42
общество
россия
чебоксары
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Депутат ГД Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что необходимо закрепить законодательно понятие семьи в целом и ее приоритет, а также изменить систему работы органов опеки. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикация вызвала большой резонанс. Сообщалось, что после этого министерство образования Чувашии решило провести внеплановую проверку деятельности отдела опеки, а администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала письмо. "В первую очередь необходимо законодательно закрепить понятие семьи и ее приоритет. Недавно президент подписал указ о статусе многодетной семьи, но понятие семьи в целом – кто к ней относится, какие у нее есть права и так далее - в законодательстве отсутствует. Этого термина нет даже в семейном кодексе. Возможно, потребуется доработка действующего или разработка нового варианта Семейного кодекса РФ, который будет больше соответствовать современным реалиям. Разумеется, деятельность органов опеки требует максимального внимания и структурной перестройки", - сообщила Филатова. По ее словам, сейчас в России нет органов, которые целенаправленно занимаются сохранением и помощью семье. "Зато работают больше двух десятков органов и некоммерческих организаций, занимающиеся интересами детей. Дети, как ни странно, рассматриваются отдельно от родителей и семьи, а зачастую их интересы прямо противопоставляются. Это и приводит к таким перекосам в правоприменении, как в Чувашии", - также рассказала депутат.
https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html
https://radiosputnik.ru/20240321/mishonova-1934816201.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, чебоксары, госдума рф
Общество, Россия, Чебоксары, Госдума РФ
В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе

Депутат Филатова предложила закрепить понятие семьи в семейном кодексе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Депутат ГД Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что необходимо закрепить законодательно понятие семьи в целом и ее приоритет, а также изменить систему работы органов опеки.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикация вызвала большой резонанс. Сообщалось, что после этого министерство образования Чувашии решило провести внеплановую проверку деятельности отдела опеки, а администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала письмо.
Бабушка с внуком - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек"
20 марта, 16:12
«
"В первую очередь необходимо законодательно закрепить понятие семьи и ее приоритет. Недавно президент подписал указ о статусе многодетной семьи, но понятие семьи в целом – кто к ней относится, какие у нее есть права и так далее - в законодательстве отсутствует. Этого термина нет даже в семейном кодексе. Возможно, потребуется доработка действующего или разработка нового варианта Семейного кодекса РФ, который будет больше соответствовать современным реалиям. Разумеется, деятельность органов опеки требует максимального внимания и структурной перестройки", - сообщила Филатова.
По ее словам, сейчас в России нет органов, которые целенаправленно занимаются сохранением и помощью семье.
"Зато работают больше двух десятков органов и некоммерческих организаций, занимающиеся интересами детей. Дети, как ни странно, рассматриваются отдельно от родителей и семьи, а зачастую их интересы прямо противопоставляются. Это и приводит к таким перекосам в правоприменении, как в Чувашии", - также рассказала депутат.
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Что дает удостоверение многодетной семьи единой формы?
Вчера, 23:00
 
ОбществоРоссияЧебоксарыГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала