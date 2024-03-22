https://ria.ru/20240322/semya-1934908641.html

В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе

В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе - РИА Новости, 22.03.2024

В Госдуме предложили закрепить понятие семьи в семейном кодексе

Депутат ГД Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что необходимо закрепить законодательно понятие семьи в целом и ее приоритет, а также изменить систему работы... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:07

2024-03-22T13:07

2024-03-22T13:42

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Депутат ГД Ирина Филатова сообщила РИА Новости, что необходимо закрепить законодательно понятие семьи в целом и ее приоритет, а также изменить систему работы органов опеки. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикация вызвала большой резонанс. Сообщалось, что после этого министерство образования Чувашии решило провести внеплановую проверку деятельности отдела опеки, а администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала письмо. "В первую очередь необходимо законодательно закрепить понятие семьи и ее приоритет. Недавно президент подписал указ о статусе многодетной семьи, но понятие семьи в целом – кто к ней относится, какие у нее есть права и так далее - в законодательстве отсутствует. Этого термина нет даже в семейном кодексе. Возможно, потребуется доработка действующего или разработка нового варианта Семейного кодекса РФ, который будет больше соответствовать современным реалиям. Разумеется, деятельность органов опеки требует максимального внимания и структурной перестройки", - сообщила Филатова. По ее словам, сейчас в России нет органов, которые целенаправленно занимаются сохранением и помощью семье. "Зато работают больше двух десятков органов и некоммерческих организаций, занимающиеся интересами детей. Дети, как ни странно, рассматриваются отдельно от родителей и семьи, а зачастую их интересы прямо противопоставляются. Это и приводит к таким перекосам в правоприменении, как в Чувашии", - также рассказала депутат.

https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html

https://radiosputnik.ru/20240321/mishonova-1934816201.html

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общество, россия, чебоксары, госдума рф